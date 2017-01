Ernando diz que Inter está "bem servido de zagueiros" e deixa escapar o nome de Klaus

Em Viamão

Um dos líderes do grupo colorado em 2016, o zagueiro Ernando garante que o Inter está bem servido na defesa para conquistar o acesso à Série A em 2017. Ao citar os nomes de qualidade no setor, o atleta acabou deixando escapar o nome de Klaus, ex-Juventude, que está acertado, mas ainda não foi anunciado oficialmente e nem apresentado pelo clube.



– São jogadores de muita qualidade. O Léo Ortiz, da base, está treinando muito bem. Chegaram o Neris e o Klaus, que também têm muita qualidade. O Antônio Carlos conhece muito bem o Klaus por que trabalhou com ele. E permanecemos eu, o Paulão eu e o Eduardo. Qualquer um que o Antônio Carlos escolher, o time ficara bem servido – disse Ernando.



Logo após, ao ser questionado sobre ter citado o nome de Klaus, o jogador disse que está acompanhando pela imprensa as tratativas.



– Acompanho pela internet. Estou vendo que está tendo negociação acompanhando pela internet – completou.

Klaus está acertado. Ele será emprestado pelo Juventude por um ano, mas a apresentação oficial, ainda sem data definida, ocorrerá apenas após os exames médicos e a assinatura do contrato. O Inter vem adotando a prática de, mesmo antes de anunciar, levar os atletas já acertados para a concentração, no hotel Vila Ventura. Assim foi feito com o lateral Uendel, por exemplo, que já foi apresentado.

Ernando ainda elogiou Paulão, companheiro de zaga no ano passado, mas que foi um dos jogadores mais criticados na campanha do rebaixamento.

– Sou amigo do Paulão. Ele começou como capitão no ano passado e a cobrança era muito forte em cima dele. A queda nao foi por culpa só dele. A culpa foi de todos os jogadores. Infelizmente a torcida marcou ele mais. Se for ver, é um cara que está sempre ajudando e brigando para que o time consiga as vitorias. Contamos com o Paulão para que juntos possamos subir à Série A.



