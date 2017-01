Inter analisa zagueiro uruguaio Diego Polenta, do Nacional

Reforço

O Internacional prioriza a contratação de zagueiros para a temporada 2017. Um dos jogadores analisados é o uruguaio Diego Polenta, 24 anos, do Nacional, de Montevidéu.

Segundo o procurador do jogador, Pablo Betancourt, o Inter e o Corinthians são os principais clubes brasileiros interessados no atleta.

O principal obstáculo é a questão financeira. No primeiro semestre de 2016, o Nacional recusou uma oferta de R$ 4 milhões do Flamengo por Polenta. Na ocasião, o defensor chegou a ser especulado também para reforçar o Grêmio.

O zagueiro tem contrato com o Nacional até julho de 2018 e em janeiro do próximo ano já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, saindo de graça. Este motivo pode forçar os uruguaios a aceitarem uma oferta do exterior na janela atual.

A direção colorada considera a zaga uma das principais carências do grupo, principalmente pela questão numérica. Com a ida de Alan Costa para o Vitória, o Inter pode começar a temporada com apenas três zagueiros: Paulão, Ernando e Eduardo.

O zagueiro Neris, que atuou em 2016 no Santa Cruz, está bem encaminhado. Porém, o Inter quer também um jogador com experiência e perfil de liderança.

Apesar de jovem, Diego Polenta tem experiência no futebol europeu e também na disputa da Copa Libertadores. Revelado pelo Danubio, o zagueiro foi negociado ainda na base e se profissionalizou no futebol italiano, onde atuou no Genoa e no Bari.

Depois de repatriado pelo Nacional, em 2014, o defensor atuou na Copa Libertadores da América em 2015, quando os uruguaios caíram na fase preliminar, e em 2016, quando a equipe de Montevidéu chegou até as quartas de final.