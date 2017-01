Inter anuncia em seu site oficial a rescisão de contrato com Alex

Adeus

O Inter anunciou na noite desta terça-feira a rescisão de contrato com o meia Alex. O acordo com o jogador se estendia até 18 de julho deste ano. Titular na reta final do Brasileirão, em que alternou jogos como meia e lateral-esquerdo, Alex era, ao lado de Ceará, remanscente da equipe campeã da América e Mundial em 2006. Suas atuações, no entanto, sofriam contestações e ficavam abaixo do rendimento da passagem anterior pelo clube. Seu melhor momento nesta volta ao Beira-Rio foi no primeiro semestre de 2015, quando seu contrato se encaminhava para o final. A pressão da torcida e o bom rendimento convenceram a gestão anterior a renovar por dois anos com ele.

Na nota publicada em seu site oficial, o Inter agradece ao jogador pelo profissionalismo:



— O Internacional agradece Alex pelo talento, dedicação e profissionalismo demonstrados nos oito anos em que vestiu a camisa vermelha, tendo a certeza de que seus gols e sua contribuição serão pra sempre valorizados como merece um ídolo colorado e um dos jogadores mais vitoriosos da história do Clube.



Foto: Reprodução / Inter

Alex disputou 323 partidas pelo Inter e marcou 78 gols. Conquistou 12 títulos, Mundial/2006, Libertadores/2006, Recopa Sul-Americana2007, Dubai Cup 2008, Copa Sul-Americana 2008, Recopa Gaúcha 2016 e e seis Gauchões (2004, 2005, 2008, 2014, 2015, 2016).

– Fica meu agradecimento por tudo que o Inter me proporcionou, por ter mudado minha vida. Todo o meu respeito e admiração a todos as pessoas que trabalhei no Clube, a todos os funcionários e a toda a torcida colorada. Deixo o Inter, mas a minha torcida estará sempre com o clube – disse Alex ao site oficial do Inter.