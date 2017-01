Leonardo Oliveira: todos esperavam mais de Alex, dentro e fora de campo

Opinião

O Inter rescindiu com Alex. E tomou a medida acertada. Depois de 323 jogos e apesar do protagonismo nas maiores conquistas da história recente do clube, o fastio parecia ter contaminado esse casamento. Até porque a torcida via um Alex de 2016 e sonhava com outro 10 anos mais jovem. A rescisão acabou sendo boa para ambos. E como era de se esperar, pela classe de Alex e de Marcelo Medeiros, o novo presidente, foi uma separação em alto nível. Com agradecimentos e declarações polidas dos dois lados.

A saída de Alex não tem relação com o rebaixamento. Seria injusto colocar sobre as costas de um multicampeão o fardo do pior momento da história do clube. Mas tem muito a ver com a sua participação nesta caminhada. Tanto dentro quanto fora de campo. Quando jogou, Alex passou longe do meia agressivo e de futebol inteligente. Nem os chutes de média distãncia, sua especialidade, arriscava mais. Parecia fora do tempo de jogo, dava a impressão de pensar a jogada numa velocidade e executar em outra.



Fora de campo, com a saída de D'Alessandro, imaginou-se que seria dele o controle do vestiário. Não foi. Embora eloquente e com discernimento acima dos padrões a que estamos acostumados no futebol, Alex demorou a assumir como voz firme do grupo. Percebia-se um desalinho dele com a direção de futebol, do vice Carlos Pellegrini, que culminou até no constrangedor tratamento que recebeu de Argel – vale lembrar que passou de capitão à reserva sem escalar após a saída de D'Ale.

Quando Fernando Carvalho voltou, Alex até assumiu um papel de liderança. Deu exemplo, nunca fugiu de entrevistas e até se ofereceu para ser lateral-esquerdo na reta final do Brasileirão. Atitudes da dimensão que ganhou em nove temporadas no Inter. Só que aí já era tarde.