Inter oficializa a contratação do lateral Uendel

Reforço

Uendel é do Inter. O clube oficializou, na manhã desta terça-feira, a contratação do lateral-esquerdo de 28 anos até dezembro de 2019. A apresentação do ex-Corinthians acontecerá às 14h desta terça-feira, no Beira-Rio.



O jogador já estava em Porto Alegre desde o último sábado. Realizou todos os exames médicos no domingo e embarcou com a delegação colorada para o hotel Vila Ventura, onde a equipe faz a pré-temporada.





Uendel começou a carreira no Criciúma. Teve passagem pelo Fluminense, Avaí, Grêmio, Ponte Preta, onde teve o maior destaque na carreira. Em 2014, foi vendido ao Corinthians. No time paulista, fez parte do grupo campeão brasileiro em 2015



* ZHESPORTES