Inter oficializa a contratação do zagueiro Klaus

Depois de Ernando deixar escapar o nome de Klaus entre os reforços do Inter na zaga, o zagueiro, finalmente, foi oficilizado pelo clube. O jogador de 23 anos assinou contrato de empréstimo até 30 de novembro. A apresentação ocorrerá na segunda-feira, no hotel Vila Ventura, após o treino da manhã.

Klaus foi formado nas categorias de base do Juventude e foi titular em 2016, sob o comando de Antônio Carlos Zago, hoje técnico do Inter. Ele disputou 31 partidas e esteve nas campanhas do vice-campeonato do Gauchão 2016 e no acesso à Série B.



O jogador deixou a concentração do time de Caxias do Sul ainda no domingo. Na segunda-feira, viajou a Porto Alegre, onde passou pela bateria de exames protocolar para a assinatura de contrato.



