Leonardo Oliveira: o destino dado pelo Inter ao argentino Luque

Lembram-se do argentino trazido pelo Inter em 2014 em parceria com o investidor Delcir Sonda? Pois ele tenta a afirmação na segunda divisão espanhola. Luque está desde julho no Alcorcón, clube modesto dos arredores de Madri. Seu time luta contra o rebaixamento e, ao mesmo tempo, comemora a classificação às oitavas de final da Copa do Rey, depois de eliminar o Espanyol em Barcelona.



Mesmo que tenha sido eleito pelos torcedores do time o jogador de novembro, o argentino ainda está longe de confirmas as expectativas. Atuou em 10 jogos e somou 639 minutos. E confirma a fama de quando desembarcou vindo do Colón: muita correria e nenhum gol. Seu empréstimo vai até julho. Seu contrato com o Inter vai até o final de 2018.



