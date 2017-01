ATL GreNal: a possível vinda de Cirino para o Inter e sugestão de um goleador para o Grêmio

Dupla Gre-Nal

No ATL GreNal desta quinta-feira, o interesse do Inter pelo atacante do Flamengo Marcelo Cirino foi comentado pelos integrantes do programa. Já a ala gremista, fez sugestões de nomes para a direção tricolor.



Luciano Potter falou sobre a possível vinda de Marcelo Cirino para jogar no Inter:

— Até onde eu sei, entre Inter e o jogador está tudo bem encaminhado. Ele gostaria de vir para cá. O problema é que esse negócio envolve mais três partes: a empresa que colocou ele no Flamengo, o próprio clube carioca e o Atlético-PR.



Leia mais:

Capitão na base, Lucas Marques deixa o Inter e se aproxima da Chapecoense

Alvo do São Paulo, Cristian Colmán entra na mira do Grêmio



Quando falaram de Grêmio, Rodrigo Adams sugeriu o nome de um goleador para a direção tricolor.

— Como torcedor, gostaria de ver o Luís Fabiano no Grêmio. Sei que ele já tem uma idade avançada e custaria caro, mas acho que daria para tentar fazer uma composição salarial com ele. Por exemplo: oferecer uma participação na venda das camisas. Acho ele um baita jogador e um goleador espetacular — falou Adams.

Ouça o programa na íntegra:

Twitter: https://twitter.com/atlgrenalreal

Facebook: https://www.facebook.com/ATLGRENAL/

Instagram: https://www.instagram.com/atlgrenal/

Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store

Google Play

Acompanhe o Inter através do Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

*ZHESPORTES