Marcelo Medeiros define direção e toma posse como presidente do Inter nesta terça-feira

Transição

O Inter terá nova direção, a partir das 20h desta terça-feira. O presidente eleito Marcelo Mederios tomará posse no Centro de Eventos do Estádio Beira-Rio. O presidente Vitorio Piffero, que comandou o clube no biênio 2015/2016 transmitirá o cargo e fará um discurso de encerramento de sua gestão.

Com Marcelo Medeiros, tomarão posse também os vice-presidentes do Conselho de Gestão do clube: João Patrício Herrmann, Alexandre Chaves Barcelos, Humberto Busnello e José de Medeiros Pacheco.

Os demais vice-presidentes serão:

Vice-Presidente de Futebol: Roberto Melo

Vice-Presidente de Administração/Finanças : Alessandro Barcellos

Vice-Presidente de Relacionamento Social: Norberto Jacques Guimarães

Vice-Presidente de Marketing/Mídia: Gildo Sibemberg

Vice-Presidente de Patrimônio: Léo Centeno

Vice-Presidente Jurídico: Gustavo Juchem

Vice-Presidente de Planejamento: Eduardo Lacher

Vice-Presidente de Assuntos Estratégicos: José Aquino Flores de Camargo

Secretário Geral: Mauri Luiz da Silva

Ouvidora Geral: Najla Diniz

Ouvidor-adjunto: Flavio Ordoque

