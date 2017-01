Novo preparador físico do Inter diz que clube fará rodízio de jogadores

Vai revezar

A pré-temporada mal começou para o Inter, mas o clube já analisa com cuidado a sequência de jogos nos próximos meses do ano. Novo preparador físico do clube, Carlos Pacheco falou sobre os trabalhos feitos nos seus primeiros dias no CT Parque Gigante e disse que prevê um rodízio de jogadores em fevereiro, devido ao acúmulo de partidas em um curto período.

– No geral, nas avaliações, o nosso grupo vem muito bem. É lógico que são parâmetros de quem vem de férias, mas percebe-se que eles tomaram cuidados nas férias. Mas a gente tem de tomar alguns cuidados a nível de recuperação e sequência de jogos: em fevereiro, são oito jogos, e isso preocupa a comissão. Mas com bom controle dos treinos e da recuperação, a gente consegue minimizar a questão – afirmou Pacheco.

O preparador colorado falou também sobre as situações dos veteranos D'Alessandro e Ceará, ressaltando que eles precisam de cuidados especiais.

– O D'Alessandro veio muito bem. Realmente, o que eu tinha de informações dele corresponde ao dia a dia. Mas a idade dele, assim como do Ceará, faz com que a gente tenha de tomar alguns cuidados.

Pacheco também comentou a preparação do Inter, que conta com bola desde o início dos trabalhos. Ele destacou a união de esforços com o técnico Antônio Carlos Zago.

– Já há algum tempo faço este trabalho, e isso possibilita termos um bom entrosamento nos trabalhos. Este é o planejamento. Procuramos desenvolver qualidades que serão importante também para a parte física.

