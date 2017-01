Reforços em casa: o que Nico e Seijas podem dar ao Inter em 2017?

Recomeço

E se os grandes reforços do Inter para 2017 já estiverem no Beira-Rio? Pelo menos dois deles ainda geram grande expectativa no torcedor: Nico López e Luis Seijas. Contratados para o segundo semestre do ano passado, o venezuelano e o uruguaio se viram em meio a um time caótico, com constates trocas de treinadores.



Passaram pelas ideias de jogo de Argel Fucks, depois ficaram sob o breve comando de Paulo Roberto Falcão, conheceram o plano tático de Celso Roth e encerraram o ano com Lisca. Ainda mais para jogadores estrangeiros, que não conheciam o clube. Luis Manuel Seijas, o primeiro venezuelano da história do Inter, ainda saiu à frente de Nico, pois ganhou destaque se tornando uma espécie de porta-voz da torcida: com a sua sinceridade, dizia o que muito pensavam e não externavam.

Auxiliado pelo Grupo Sonda, a direção colorada investiu pesado em Nico. O jogador de 23 anos havia sido um dos destaques do Nacional-URU na Libertadores, marcando quatro gols. O Inter comprou o atacante à Udinese por R$ 32 milhões, a serem pagos em quatro anos — o mesmo tempo de contrato de El Diente com o Beira-Rio. Mas, em 14 partidas, viu o uruguaio marcar apenas um gol com a camisa colorada.

— A verdade é que Nico não teve uma semana sequer de adaptação ao Inter — pondera Martín Lasarte, atual técnico do Nacional-URU. — Trata-se de um jogador rápido, de boa técnica e que sabe definir muito bem dentro da área. Não conheço a realidade do Inter, mas é claro que as pessoas entendem que Nico deveria fazer muito mais do que mostrou até agora. Creio que isso possa ocorrer a partir de agora — acrescenta o treinador uruguaio.

Para contar com Seijas, 30 anos, o Inter não chegou a fazer um grande esforço financeiro. O meia titular do Santa Fe, campeão da Sul-Americana, e da seleção da Venezuela, foi comprado por R$ 1,5 milhão. Assinou por três anos e, antes de estrear pelo time de Argel Fucks, passou por um drama pessoal, ao perder um pênalti que virou meme, na Copa América: uma cavadinha, no meio do gol, defendida com facilidade pelo goleiro argentino Romero. No Inter, soma 22 jogos e cinco gols.

— Seijas é um jogador muito bom e muito regular. Porém, chegou ao Inter em um meio de temporada no Brasil, o que sempre é uma dificuldade a mais para alguém que chega de fora. No Santa Fe, se adaptou rápido porque foi contratado no começo da temporada colombiana e teve uma preparação igual à dos demais atletas — comenta José Orlando Ascencio, editor de esportes do jornal El Tiempo, de Bogotá.

Ascencio aposta que o 2017 de Seijas poderá ser de recuperação. O jornalista cita ainda que o pênalti desperdiçado contra a Argentina abalou o meia:

— O Inter teve o azar de receber Seijas justamente em um período de baixa do jogador. O erro na penalidade prejudicou a sua carreira na seleção. Seijas é bem mais produtivo do que foi em 2016.

A presença de D'Alessandro outra vez no vestiário colorado pode ajudar na readaptação de Seijas e de Nico. Já na apresentação do elenco, no último dia 11, os dois escudavam o camisa 10 argentino. Seijas, por sinal, vem se tornando inseparável de D'Alessandro nos treinos de Viamão.

— Nico e Seijas farão uma temporada muito boa, tenho certeza. Para um jogador que vem de fora, adaptação é tudo. Até porque um estrangeiro é muito mais cobrado do que um jogador brasileiro. Eu, mesmo sendo da fronteira, demorei seis meses a me adaptar a um Inter que estava em reconstrução — conta o ex-camisa 10 colorado Ruben Paz, contratado pelo clube em fevereiro de 1982.

Natural de Artigas, Ruben Paz demonstra maior preocupação com o conterrâneo Nico López:

— É preciso vontade para se adaptar também. Nico tem de começar a jogar, a fazer o que gosta em campo, a perder a timidez, até mesmo para aprender a língua portuguesa. É claro que levou um choque ao chegar em um momento tão ruim do clube, mas deve se encostar em um líder como Andrés (D'Alessandro), para que possa ser ajudado. Nico é quase imparável nos últimos 15, 20 metros de campo. Mas precisa mostrar isso também no Inter.

Entre a direção colorada, Seijas e Nico também geram grande expectativa. A dupla pode começar a temporada no time titular de Antônio Carlos Zago.

— São dois bons jogadores. Seijas tem toda uma experiência de seleção e de torneios continentais. Nico foi o destaque da Libertadores no ano passado. Contamos muito com eles e eles têm muito a contribuir nessa temporada — diz Jorge Macedo, diretor executivo de futebol do Inter.

