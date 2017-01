"Se quiserem contratar mais cinco auditorias, que façam", diz Piffero na chegada à posse de Medeiros

Não gostou

Vitorio Piffero foi um dos últimos a chegar no Centro de Eventos do Beira-Rio onde, às 20h, aconteceu a transição da presidência do clube. Falou rapidamente com a imprensa, desejou que Marcelo Medeiros, seu sucessor, "faça a melhor gestão possível", citou as finanças do clube, assunto que vem sendo criticado e falou sobre a hostilidade que vem sofrendo nas ruas, após a queda do time para a Série B:

- Já tem auditoria permanente contratada e independente, tem o Conselho Fiscal. Mas se quiserem contratar mais cinco, que façam - disse Piffero.

Leia mais

"Inter é a opção número um para Cirino", diz procurador do atacante

Em duelo gaúcho, Inter estreia na Copa São Paulo nesta quarta-feira

Leonardo Oliveira: os esquemas preferidos de Antônio Carlos Zago



O agora ex-presidente do Inter ainda desejou que seu sucessor recoloque o time "de onde nuca deveria ter saído":

— Tomara que Marcelo (Medeiros) faça a melhor gestão possível e que reencaminhe o Inter para onde nunca deveria ter saído — disse Piffero, na chegada, para emendar sobre as contas do clube:

— O momento é festivo, oportunamente farei um balanço da gestão. Tivemos uma transição tranquila, deixamos um clube transparente e sem segredos, como deve ser. Não temos dinheiro no cofre, mas temos jogadores que não vendi. Não fizemos adiantamento de recursos, o que é inédito porque sempre se antecipava. O Inter já tem duas auditorias contratadas, se quiserem contratar mais cinco que contratem (sobre a auditoria que será realizada nas contas da sua gestão).

Piffero voltou a falar em responsabilidade pelos resultados de campo ao ser perguntado sobre como o torcedor tem o recebido nas ruas:

— Em um primeiro momento, há torcedores mais exaltados, mas, com cinco minutos de conversa, as coisas se resolvem. Temos um passado no clube. Sou o responsável por esse resultado, assumo isso desde sempre. Temos uma história no clube e isso é respeitado pelos torcedores — declarou.

Acompanhe o Inter através do Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

*ZHESPORTES