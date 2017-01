Em duelo gaúcho, Inter estreia na Copa São Paulo nesta quarta-feira

Pratas da Dupla

Será um duelo gaúcho a estreia do Inter na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Contra o Aimoré, de São Leopoldo, o time de Carlos Leiria inicia a busca pelo penta da competição mais tradicional das categorias de base do Brasil às 16h de quarta-feira. O tetra colorado foi conquistado em 1998, quando a equipe venceu a Ponte Preta nos pênaltis, no Morumbi.

O confronto com o Aimoré foi visto com bons olhos pelo treinador colorado. Leiria entende se tratar de uma estreia complicada por conta da qualidade do adversário. Mas viu como positivo o fato de conhecer bem o Aimoré:

— É um time muito próximo de nós, conseguimos buscar informações precisas e com maior facilidade. Isso nem sempre é possível na Copa São Paulo. Mas sabemos que será um jogo muito disputado — projeta o treinador, que ainda comemorou o fato de a sede colorada será em São José dos Campos, uma das principais e melhores estruturadas na competição.



A segunda partida do Inter, que está no Grupo 20, acontece dois dias depois da estreia, também às 16h, contra o Mogi Mirim. A primeira fase termina contra o São José dos Campos, dia 8 de janeiro, às 11h, esta última com transmissão da SporTV.

Na turma dos estreantes na competição está Pedro Lucas. O centroavante deve ser opção para o segundo tempo, já que não teve sequência ao longo de 2015 por conta das lesões:

— É a principal vitrine de base do país. Estou muito feliz em poder participar e quero ajudar com gols e boas atuações. Espero que possamos fazer um bom campeonato e buscar o título. É uma chave complicada, então não podemos bobear – disse o centroavante.

Assim como aconteceu com Pedro Lucas na vitória do Inter por 4 a2 contra o Juventude, em Caxias do Sul, último amistoso antes da competição em São Paulo, Leiria deve apostar nas entradas de Gabriel Mentz, Bruno José e Mila na etapa final da competição em São Paulo.

O provável Inter tem Luiz Felipe; Junio, Roberto, Matheus Maurício e Reverson; Marcelo, Ramiro e Valdemir; Luis Felipe, André e Vitinho.

Para ficar de olho

Luiz Felipe – fez boa Copa Ipiranga. Pegou pênalti contra o Corinthians.

Bruno José – é atacante, mas atua improvisado na lateral-direita. Tem rápida recomposição e eficientes subidas ao ataque.

Pedro Lucas – uma das principais promessas da base. Foi o goleador do Inter na Evonik Cup, na Alemanha, em 2015, com 3 gols.

André – é a referência no ataque do time de Carlos Leiria. Foi contratado em agosto pelo Inter e veio com cartaz de artilheiro do Guaratinguetá na Série C.

Mila – apesar da pouca idade, já teve experiência na Copa São Paulo do ano passado. É atacante de movimentação e ajudará abastecer André.



