Zago aumenta intensidade de treinos com bola do Inter antes de pré-temporada em Viamão

A intensidade foi a principal característica no trabalho comandado neste domingo pelo técnico do Inter, Antônio Carlos Zago. Após vários dias com corridas ao redor do campo, o treinador aumentou a presença da bola nas atividades e também a exigência física dos jogadores. Após o treino, no CT Parque Gigante, o grupo viajou para Viamão, onde a equipe realizará a pré-temporada.

A ordem é aprimorar a preparação física utilizando exercícios com bola, para que os atletas simulem situações de jogo. A primeira atividade teve enfoque nos passes curto e longo. Depois, com o limite de apenas dois toques na bola, os jogadores foram divididos em dois grupos, primeiro para um trabalho em campo reduzido e depois em campo inteiro.

Um ponto que chama atenção é a participação dos auxiliares. Galeano, por exemplo, ex-volante de Juventude e Palmeiras, ficava no centro do campo e em alguns momentos dava mais instruções aos atletas que o próprio Zago. Odair Hellmann, auxiliar da comissão permanente, é outro profissional bastante participativo. Com palavras de apoio e gritos de incentivo, os dois assistentes têm a função de não deixar a intensidade baixar. Ainda não houve esboço de time nas atividades.

Taiberson e Anderson Foto: Camila Domingues / Especial

Recuperado de uma virose, o atacante Nico López realizou trabalhos físicos individuais com o coordenador de preparação física Élio Carraveta. O meia Anderson e o meia-atacante Taiberson, fora dos planos, trabalharam separados dos demais. O lateral William, afastado do grupo e em negociação com o Wolfsburg, da Alemanha, não foi visto no campo do CT.

A partir desta segunda, o grupo colorado inicia um período de 10 dias de trabalhos em Viamão, no hotel Vila Ventura, em regime de concentração. Nos próximos dias, Zago receberá um pacote de reforços. O zagueiro Klaus, do Juventude, e o lateral Uendel, do Corinthians, estão acertados. O lateral Alemão, do Botafogo, está bem encaminhado.

