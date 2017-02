Alemão fala em "entrar para vencer" e minimiza vantagem do empate

Pela vitória

O Inter estreia em um novo formato da Copa do Brasil nesta quarta-feira. O time faz um jogo único contra o Princesa do Solimões-AM, no Paraná, e tem a vantagem do empate para avançar à segunda fase. Apesar disso, o lateral-direito Alemão garantiu que o foco do time é vencer.

— Sabemos a dificuldade que tem a Copa do Brasil, principalmente agora com este regulamento novo. Mas estamos focados naquilo que está sendo treinado pelo professor. Independentemente de não ter o jogo de volta, temos que jogar no intuito de dar o melhor para vencer. É mais um jogo importante na história do Inter — avaliou o lateral, em coletiva na manhã desta terça-feira.

Na avaliação do lateral, é fundamental usar os jogos do início da temporada para entrosar o grupo.

— Temos que jogar todos os jogos para vencer. No início de temporada, temos que jogar com força máxima para criar o entrosamento. A equipe vai se padronizando no esquema do professor Zago — acrescentou.

O jogo será em Cascavel, no Paraná, por opção do clube amazonense que vendeu o mando. A partida começa às 21h45min desta quarta-feira.

