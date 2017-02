Inter tem pouco mais de 40% de aproveitamento no Paraná pela Copa do Brasil

Almanaque

Último jogo do Inter no Paraná pela Copa do Brasil foi um empate com o Atlético-PR em 2013

O Inter estreia na Copa do Brasil 2017 nesta quarta-feira. O adversário será inédito: o Princesa do Solimões — será também a primeira vez que o Colorado pega um time amazonense na história da competição. O jogo será num estado mais conhecido para o Inter: no Paraná, onde o clube já esteve em outras oito oportunidades pela Copa do Brasil — com um aproveitamento de 41,6% dos pontos, mas classificação em seis dos oitos confrontos.

O clube foi eliminado na primeira fase apenas duas vezes na história. Em 1990, perdeu para o Criciúma. Em 1998, acabou desclassificado pelo América-MG nos pênaltis.

Com a mudança no regulamento da Copa do Brasil, o confronto da primeira fase ocorre em jogo único. O duelo é na partida do time de pior ranking, mas o visitante tem a vantagem do empate. Ou seja: se houver igualdade em Cascavel, o time comandado por Antônio Carlos Zago avança à segunda fase. O Inter, campeão em 1992, busca o seu segundo título no torneio.

Campanhas do Inter na Copa do Brasil

Primeira fase (1990, 1998)

Segunda fase (2001, 2003)

Terceira fase (2000, 2014)

Oitavas (1989, 1993, 1995, 2002, 2004, 2005)

Quartas (1994, 1996, 1997, 2008, 2013, 2015)

Semifinal (1999, 2016)

Final (2009)

Campeão (1992)

