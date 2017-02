Zago encaminha Inter com novidades para a estreia na Copa do Brasil

Mudanças

O último treino do Inter antes do confronto desta quarta, contra o Princesa do Solimões, indicou um time com mudanças para a estreia colorada na Copa do Brasil. Na atividade comandada por Antônio Carlos Zago, na manhã desta terça, no CT Parque Gigante, Carlos apareceu como titular do ataque no lugar de Roberson. No meio-campo, uma mudança significativa.

No lugar dos três volantes, o retorno de Diego e a presença de Carlinhos em uma linha de três meias que teve D'Alessandro centralizado. Num trabalho de movimentação e posicionamento, sem a presença dos goleiros, o treinador do Inter escalou a seguinte equipe no início da atividade: Alemão, Paulão, Klaus e Uendel; Rodrigo Dourado e Charles; Diego, D'Alessandro e Carlinhos; Carlos.

Leia mais

Nova regra da Copa do Brasil coloca Inter frente a um dilema na estreia

Sem chances no Inter, Anderson é sondado pelo Coritiba

Gabiru anuncia saída do Taboão da Serra após quatro partidas



A delegação do Inter embarca no final da tarde em voo fretado para Cascavel. O jogo será realizado na cidade paranaense por opção do Princesa do Solimões, que acabou negociando o mando com empresários.

Para avançar de fase na Copa do Brasil, basta um empate para o Inter. Pela mudança de regulamento da competição, com disputa em jogo único na primeira fase, o time mandante só se classifica em caso de vitória. Caso passe pela equipe amazonense, o Inter enfrenta o vencedor do confronto entre Oeste-SP e Friburguense-RJ na segunda fase.

* Rádio Gaúcha