Forma de pagamento é último entrave na negociação do Inter por Victor Cuesta

Detalhes finais

Victor Cuesta está próximo de acerto com o Inter

Victor Cuesta está próximo de acerto com o Inter Foto: JUAN MABROMATA / AFP

O Inter está perto de anunciar a contratação do zagueiro Victor Cuesta, de 28 anos. O último ponto que ainda impede o anúncio é o prazo de pagamento dos US$ 2 milhões (R$ 6,2 milhões) ao Independiente, da Argentina, pelos 50% dos direitos econômicos do defensor.

A intenção do Inter é dividir o valor até o fim de 2019, enquanto os argentinos querem receber o dinheiro acertado em quatro parcelas até agosto de 2018. Em qualquer uma das frentes de negociação, o Inter terá opção de compra dos 50% restantes dos direitos do jogador por um preço fixado.

Leia mais:

Inter envia emissário à Argentina para fechar com Victor Cuesta

Artilheiro do Inter, Brenner é a esperança de gols contra o Oeste

Treinos simultâneos preparam Inter para sequência de partidas

Se o Inter aceitar as condições exigidas pelo Independiente ou conseguir convencer os argentinos a estender o prazo, o negócio pode ser fechado ainda nesta quarta-feira — neste caso, o zagueiro poderia chegar a Porto Alegre já na manhã de quinta.

Cuesta tem passagem pelo Arsenal de Sarandi e Huracán. Com atuações de destaque e já de volta ao Arsenal, em 2014, foi vendido ao Indepediente. Recebeu a braçadeira de capitão depois que Pallerano deixou a equipe. Convocado para a seleção argentina por Tata Martino, Cuesta disputou a Copa América Centenário e foi capitão da seleção olímpica nos Jogos do Rio.

*ZHESPORTES