Inter acerta dívida com Anderson e meia deve reforçar o Coritiba

Ao que tudo indica, Anderson voltará aos gramados. Vestindo a camisa do Coritiba, na Série A. O meia chegou a um acordo com o Inter, que prometeu pagar uma dívida com o jogador, relativa a luvas e salários não quitados desde outubro do ano passado, e agora resta o acordo final entre o jogador e o Coritiba – como a realização de exames médicos, por exemplo.

Nessa transação, o Inter bancará R$ 250 mil mensais ao camisa 8 para que ele atue pelo Coritiba. O clube paranaense, por sua vez, desembolsará outros R$ 250 mil, a fim de inteirar o salário total de Anderson, que é de R$ 500 mil mensais — entre salários e luvas. O meia ficará no Paraná até o fim da temporada.

Anderson não pretendia trocar o Beira-Rio pelo Couto Pereira antes de receber os atrasados. Como estava fora dos planos do clube, ele ficou fora do esforço que a nova direção fez para pagar as dívidas dos vencimentos com o elenco do ano passado. Além disso, Anderson teria exigido uma cláusula em seu contrato de empréstimo, obrigando o Inter a pagar em dia a sua parte do salário.

Sem uma definição sobre o seu futuro até o fim de semana passado, Anderson (que tem contrato com o Inter até janeiro de 2019) pressionou o clube publicamente por uma reintegração. Logo após o empate do Inter como Passo Fundo, no domingo, ele publicou em sua conta no Instagram a seguinte mensagem (com uma foto sua comemorando um gol pelo Inter):

— Quero jogar.

Agora, ao que tudo indica, ele jogará pelo Coritiba.



