Somente cinco times conseguiram vencer o Inter em pleno Beira-Rio pela Copa do Brasil

Retrospecto

O Internacional entra em campo nesta quarta-feira para uma partida decisiva contra o Oeste, de São Paulo, por uma vaga à terceira fase da Copa do Brasil. Com o novo formato da competição, é jogo único no Beira-Rio, sendo que o empate leva o confronto para os pênaltis. Para não ser eliminado nos 90 minutos, o time de Antônio Carlos Zago não pode perder em casa. Algo que só ocorreu cinco vezes na história colorada no torneio.

Curiosamente, dos cinco clubes que saíram vitoriosos do Beira-Rio pela Copa do Brasil, quatro deles serão adversários do Inter na disputa da Série B do Brasileirão em 2017. O Londrina eliminou o então atual campeão Inter com uma vitória por 1 a 0 em 1993 pela segunda fase. Mesma etapa e mesmo resultado em 1995, quando o Paraná venceu o time colorado.Já em 1999, pela semifinal da competição, o Inter sofreu uma de suas piores derrotas no Beira-Rio: 4 a 0 para o Juventude, que posteriormente seria o campeão na final contra o Botafogo.

As duas derrotas restantes ocorreram recentemente. Em 2014, pela terceira fase, o Ceará venceu o time de Abel Braga por 2 a 1, confirmando a classificação em Fortaleza no jogo da volta. E, no ano passado, o Atlético-MG construiu o mesmo placar na casa colorada pela primeira partida da semifinal.

No retrospecto geral, o Internacional soma 58 jogos no Beira-Rio contando todas as edições da Copa do Brasil da qual participou. São 40 vitórias, 13 empates e cinco derrotas. O aproveitamento é de 76%.

Derrotas do Inter em casa na Copa do Brasil:

1993 - Inter 0x1 Londrina (segunda fase)

1995 - Inter 0x1 Paraná (segunda fase)

1999 - Inter 0x4 Juventude (semifinal)

2014 - Inter 1x2 Ceará (terceira fase)

2016 - Inter 1x2 Atlético-MG (semifinal)



*RÁDIO GAÚCHA