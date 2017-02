Inter chega a Cascavel para Copa do Brasil com recepção da torcida

Festa

O Inter foi abraçado pela torcida colorada em Cascavel. A chegada da delegação à cidade, na noite desta terça-feira, mereceu uma recepção especial dos vermelhos, que voltam a ver o time no oeste paranaense após 12 anos. O time de Antônio Carlos Zago encara o Princesa do Solimões-AM, nesta quarta, a partir das 21h45min, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Uma carreata percorreu o trajeto entre o aeroporto e o hotel do Inter, com diversos carros atrás do ônibus do clube. O clube atuou na cidade pela última vez em 2005, pelo Brasileirão, em uma derrota por 3 a 1 para o Paraná.

Zago levou a Cascavel 20 jogadores para a partida. A tendência é de que Carlos ganhe a primeira chance como titular no ataque, na vaga de Roberson. Os promotores do jogo, que levaram o confronto do Amazonas ao Paraná, esperam pelo menos 10 mil colorados no Estádio Olímpico Regional.

