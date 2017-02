Inter monitora negociação de Luís Fabiano com o Vasco

Na mira

Luís Fabiano está na mira do Inter. Em processo de rescisão com o Tianjin Quanjian, da China, o centroavante de 36 anos despertou interesse da direção, que procura um nome com mais experiência para a posição. O negócio, no entanto, é tratado com cautela. O Vasco já tem o acerto com Luís Fabiano como certo. O presidente Eurico Miranda, inclusive, inscreveu o jogador no Campeonato Carioca e aguarda apenas pela liberação dos chineses.

No final de 2016, o centroavante afirmou que não jogaria mais pelo Tianjin Quanjian. Ainda sem conseguir a rescisão, Luís Fabiano treina em separado dos demais e nem sequer viajou à Europa, onde o grupo faz pré-temporada.

Pelo Instagram, a mulher do jogador respondeu nesta segunda-feira a um torcedor do Vasco que o marido "chega até o fim da semana".

O jogador esteve nos planos do Inter no final de 2010. Seria o grande nome para buscar o tri da América em 2011. À época, antes de embarcar para Abu Dhabi, onde o Inter disputou o Mundial de Clubes, o executivo de futebol, Newton Drummond, o Chumbinho, foi à Espanha conversar diretamente com Luís Fabiano e com o Sevilla.

* ZHESPORTES