"Jogou onde?": súmula detalha os xingamentos de Brenner e Xaro, expulsos em Passo Fundo x Inter

Palavrões

Foi divulgada nesta segunda-feira a súmula do árbitro Jonathan Pinheiro, que comandou a partida entre Passo Fundo e Inter no domingo. No documento, ele detalhou as expulsões de Brenner e Xaro, aos 34 minutos do segundo tempo.

Leia mais:

Carlinhos fala sobre reflexo do rebaixamento do Inter no vestiário: "Pesa para todo mundo"

Alemão sofre pancada, deixa o treino mais cedo e é dúvida para partida do Inter pela Copa do Brasil



Segundo o árbitro, o lateral disse as seguintes frases para o atacante colorado: "vai te f..., vai tomar no c*". Depois de expulso, Xaro ainda foi na direção do árbitro, aplaudiu e reclamou: "tu ta de sacanagem, tu é muito fraco".

A resposta de Brenner, de acordo com Jonathan Pinheiro, veio depois de empurrar o adversário fora da disputa de bola: " vai tomar no c*, vai se f*, tu jogou onde? Vai se f* rapaiz" (sic).

Na avaliação do comentarista e ex-árbitro Márcio Chagas da Silva, apesar de ser pouco comum expulsar jogadores por ofensas, está previsto na regra que a troca de xingamentos pode ser passível de cartão vermelho.

*ZHEsportes