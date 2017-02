Luis Fabiano é regularizado pelo Vasco e estreará contra o Flamengo

No BID

No que dependia da documentação, Luis Fabiano está livre para atuar pelo Vasco no clássico contra o Flamengo, válido pela semifinal da Taça Guanabara. O atacante teve sua situação regularizada nesta quarta-feira, tendo seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF.

Apresentado na tarde desta terça-feira para a torcida, já realizando o seu primeiro treino com os novos companheiros, o centroavante, porém, não confirmou que estará pronto para entrar em campo neste fim de semana – inicialmente o duelo está marcado para sábado, mas ainda sem local definido.

O atleta vinha mantendo a forma na China, enquanto negociava sua rescisão com o Tianjin Quanjian, mas não atua desde o ano passado. Eurico Miranda, presidente do clube, entretanto, chegou a bancar a presença do jogador no clássico.