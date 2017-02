Paulão tinha condições legais para jogar pelo Inter na Copa do Brasil

ZH Esclarece

A condição legal de jogo do zagueiro Paulão na vitória do Inter sobre o Princesa do Solimões na estreia colorada na Copa do Brasil foi questionada nas redes sociais entre a noite de quarta e a manhã desta quinta-feira. Alguns torcedores alegavam que o zagueiro teria sido escalado de forma irregular por ter sido expulso na última partida do Inter na Copa do Brasil do ano passado, contra o Atlético-MG. Mas, de acordo com o Regulamento Geral de Competições da CBF, o jogador tinha condições legais de jogo.

O Regulamento Geral de Competições da CBF diz, em seu Artigo 48, que "o atleta e o membro de comissão técnica que forem expulsos de campo ou do banco de reservas ficarão automaticamente impedidos de participar da partida subsequente independentemente do mérito e da data da decisão em que a infração disciplinar foi julgada pelo STJD".

No entanto, o parágrafo terceiro esclarece: "Os impedimentos automáticos referidos no caput deste artigo e no art. 47 (que se refere a suspensões por três cartões amarelos) deste RGC consideram-se extintos se findada a competição ou a participação do clube em uma competição de caráter eliminatório".

Com isso, um jogador não carrega uma suspensão automática de uma temporada para outra. Paulão só precisaria cumprir alguma forma de suspensão se tivesse sido punido no julgamento pelo STJD — mas ele foi absolvido ainda em novembro do ano passado.



Com Paulão em campo, o Inter venceu o Princesa do Solimões por 2 a 0 e se garantiu na segunda fase da competição, etapa em que enfretará o Oeste-SP, no Beira-Rio.

