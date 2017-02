Ponte Preta negocia com Inter para ter Marcelo Lomba

Vai?

A Ponte Preta anunciou recentemente o retorno de Fernando Bob e, agora, quer outro nome colorado. Desta vez, para o gol. Marcelo Lomba está na lista de reforços que a direção do time de Campinas projeta para 2017. Desde os primeiros dias do ano, a Ponte tenta negociar a ida do goleiro ex-Bahia, inclusive, tentando atrelar com a chegada de William Pottker ao Beira-Rio.



O sonho do clube paulista era ceder o atacante pela ida do goleiro e o volante, este já oficializado nesta manhã, para que liberassem o atacante. O Inter, no entanto, não aceitou os moldes oferecidos e liberou apenas Fernando Bob. A Ponte acabou cedendo, e Pottker está bem-encaminhado para reforçar a equipe de Antônio Carlos Zago. O anúncio, no entanto, deve acontecer apenas após o fim do Campeonato Paulista, quando o jogador desembarcará em Porto Alegre.



Lomba é reserva imediato de Danilo Fernandes e a direção colorada não deve liberá-lo por conta de possíveis ausências do titular, convocado recentemente por Tite para o amistoso diante da Colômbia.



* ZHESPORTES