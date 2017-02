Primeira Liga: em Criciúma, Inter terá de juniores a Bruno Baio

Time (bem) alternativo

Depois do alívio gerado no Beira-Rio com a goleada sobre o Oeste, o Inter optou por tratar a partida contra o Criciúma, pela Primeira Liga, definitivamente como um jogo experimental.

Para isso, o técnico Antônio Carlos Zago formará um time mais do que alternativo. Já classificado no torneio, e enfrentando uma equipe que está eliminada, e que terá uma equipe de juniores para a partida dessa noite, às 21h30min.

Nomes como o do lateral Claudio Winck e o do atacante Bruno Baio (na foto, ao lado do zagueiro Eduardo, na Florida Cup de 2016), que sequer estão no elenco principal, foram relacionados para o jogo. Do time principal, estão em Santa Catarina o goleiro Marcelo Lomba, Eduardo, o zagueiro Neris, que ainda não estreou, mais o meia-atacante Diego, o atacante Andrigo, os volantes Eduardo Henrique e Valdemir, o goleiro Daniel, além do lateral-esquerdo Iago.

Mas Zago também convocou para a viagem alguns atletas do time sub-23, como os meias Juan, Léo Coca, João Pedro e Mossoró, os atacantes André, Ariel Marques e Ronald, mais o zagueiro Fábio Alemão.

A lista dos concentrados (por ordem alfabética): André, Andrigo, Ariel Marques, Bruno Baio, Claudio Winck, Daniel, Diego, Eduardo, Eduardo Henrique, Fábio Alemão, Iago, João Pedro, Juan, Leo Coca, Marcelo Lomba, Mossoró, Neris, Ronald e Valdemir.

