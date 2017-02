Sem tirar dúvidas, Inter aumenta mistério sobre D'Alessandro no Gre-Nal 

Treino

Se a ausência de D'Alessandro, por si só, já chama atenção nos dois primeiros treinos da semana Gre-Nal, a falta de esclarecimentos do Inter cria dúvida em relação à presença do argentino no clássico de sábado. Faltam três treinos antes da partida e o mistério vai durar pelo menos mais um dia.

Os médicos não podem fazer qualquer pronunciamento sobre o assunto. Desde 2016, a orientação é de que os profissionais não deem entrevistas sobre a condição clínica de qualquer atleta. A única informação dada pelo clube vem através da assessoria de imprensa ou, em alguns casos, via boletim médico no site oficial.

Nesta semana, em relação a D'Alessandro, a justificativa para a ausência é de que "há um desconforto muscular". E essa versão é repetida desde a semana passada. O meia não participou dos trabalhos pela manhã e à tarde nesta terça, quando ocorreu a retomada nos treinos.

Foi assim também antes do Inter enfrentar o Brasil-Pel, na rodada passada. O fato de D'Alessandro estar pendurado com dois cartões amarelos, no entanto, indicava que Antônio Carlos Zago poderia estar poupando o jogador para o Gre-Nal.

A partir de agora, restam apenas três treinos para que D'Alessandro retorne. Na quarta, na quinta e na sexta, sempre no turno da tarde. Se o meia não estiver liberado do desconforto muscular, Roberson é o favorito para ocupar a vaga no meio-campo. Valdívia e Seijas são opções que correm por fora.

