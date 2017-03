Antes do clássico Gre-Nal, Inter faz treinos fechados em Viamão

Mistério

Antônio Carlos Zago comandará dois treinos fechados antes do clássico Gre-Nal de sábado. Na quinta e sexta-feira, a delegação colorada trocará o CT Parque Gigante pelo sossego do hotel vila Ventura, em Viamão, a fim de definir a equipe que enfrentará o Grêmio, pelo Gauchão.



O mistério, até a atividade da tarde desta quarta-feira, é a presença de D'Alessandro no clássico. O meia argentino sentiu dores na coxa e não participou dos treinos da terça-feira.



O ataque que Zago colocará em campo também é dúvida. Nico López é cotado para ser titular, mas é Brenner quem vive um bom momento. Carlos, então, iria para reserva para que o atacante uruguaio inicie o Gre-Nal? São questão que Zago terá de decidir para o clássico de número 412.



