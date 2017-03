Atacante Carlos é desfalque no Inter contra o Ypiranga 

Em Erechim

O técnico Antônio Carlos Zago ganhou um desfalque de última hora para o jogo desta quarta-feira pelo campeonato gaúcho contra o Ypiranga no estádio Colosso da Lagoa. O atacante Carlos sofreu uma bolada na mão durante o treino da manhã de terça e passou por exames para constatar a gravidade da lesão.

A exclusão do jogador da lista dos atletas que seguem para Erechim foi comunicada pela assessoria do clube, já que a primeira parte da atividade foi realizada com portões fechados. Quando a imprensa teve acesso os jogadores já participavam de um recreativo, sem indicação do time titular.



A tendência é que o volante Charles e o zagueiro Paulão, que cumpriram suspensão contra o São Paulo retornem ao time. Na vaga de Carlos o técnico pode optar por um jogador de marcação, como Anselmo, adiantando D'Alessandro ou simplesmente colocar mais um atacante, como Roberson ou Valdívia.

Após o recreativo os jogadores ainda treinaram cobranças de pênaltis, já que o jogo desta quarta também é válido pela Recopa Gaúcha e, em caso de empate no tempo normal, os times decidirão a taça na disputa de penalidades.

Time provável do Inter: Danilo Fernandes; William, Léo Ortiz, Paulão e Uendel; Rodrigo Dourado, Charles e D'Alessandro; Nico López, Brenner e Valdívia (Roberson, Anselmo).



