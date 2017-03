Brenner assume artilharia da Copa do Brasil com gols contra o Sampaio Corrêa

Grande fase

Brenner está fazendo gol de tudo que é jeito nesta temporada. O centroavante anotou duas vezes na goleada de 4 a 1 do Inter sobre o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil. Os gols o consolidam como artilheiro da competição até aqui, com cinco tentos marcados.

O camisa 38 do Inter tem uma estatística impressionante em 2017: marcou ao menos um gol em todos os jogos que disputou pelo clube. São nove gols em apenas seis jogos. Na Copa do Brasil, ele balançou as redes contra Princesa do Solimões-AM, Oeste (dois) e agora Sampaio Corrêa (dois). É o goleador do torneio, superando Rafael Sóbis, do Cruzeiro, e Leó Gamalho, do Goiás, ambos com quatro.

Artilheiros na Copa do Brasil:

1) Brenner (Inter) – 5 gols

2) Rafael Sóbis (Cruzeiro) e Léo Gamalho (Goiás) – 4 gols

3) Cícero (Fluminense), H. Dourado (Fluminense) e Aldair (Joinville) – 3 gols

