Barcelona de Guayaquil anuncia quitação de dívida com centroavante Ariel, do Inter

Negócio?

O Barcelona de Guayaquil-EQU anunciou em seu site que quitou uma dívida de US$ 120 mil com o centroavante Ariel Nahuelpán, atualmente no Inter. O acordo com o jogador previa 10 pagamentos de US$ 12 mil. O último foi pago nesta quarta-feira.

Leia mais:

Paulão cita "crescimento notório" do Inter e projeta "resultado positivo" diante do Sampaio Corrêa

Treino do Inter no Maranhão mantém dúvida sobre substituto de Carlinhos

Sampaio Corrêa x Inter: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida



Segundo publicações equatorianas, o pagamento da dívida ajudaria o clube a contratar novamente o centroavante, que está afastado do grupo do Inter. Há interesse do time equatoriano em contar com o jogador.

Em seu site, o Barcelona agradeceu a Ariel, que, de acordo com o clube "sempre tentou resolver da melhor maneira e estava disposto a cobrar só pelo que havia trabalhado sem nenhum tipo de interesse".

*ZHEsportes