Treino do Inter no Maranhão mantém dúvida sobre substituto de Carlinhos 

Quem vai jogar?

Na última atividade antes do confronto com o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil, o técnico Antônio Carlos Zago não deu pistas sobre o time que pretende escalar nesta quarta-feira. O principal mistério diz respeito ao substituto de Carlinhos, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante o clássico Gre-Nal. O técnico pode optar pela utilização do garoto Iago na posição ou promover o retorno de Uendel à lateral, abrindo assim mais uma vaga no meio-campo.



O treino desta terça estava marcado para o estádio Castelão, palco do jogo. Mas em função das chuvas dos últimos dias na capital maranhense o gramado não foi liberado para que o Inter pudesse trabalhar. A opção utilizada foi o campo do Leão Dourado, time amador da cidade de São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís.



Em função da longa viagem desde Porto Alegre e do desgaste natural dos atletas pela sequência de jogos e deslocamento, a atividade foi leve. Um aquecimento seguido de um recreativo, sem um indício de escalação. O time mais provável para entrar em campo nesta quarta: Danilo Fernandes; William, Léo Ortiz, Paulão e Iago (Uendel); Rodrigo Dourado, Charles, Uendel (Roberson) e D'Alessandro; Nico López (Carlos) e Brenner.



*RÁDIO GAÚCHA