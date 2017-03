Sem Carlinhos, Zago tem várias opções para escalar o Inter diante do Sampaio Corrêa

Quebra-cabeça

Um novo Inter irá a campo nesta quarta-feira, em São Luís, contra o Sampaio Corrêa, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Depois de azeitar a mecânica do lado esquerdo do time, Antônio Carlos Zago terá de reconstruir a equipe. Sem Carlinhos, fora de ação por um mês devido a uma lesão muscular, o treinador colorado terá um quebra-cabeças a resolver para este e para a sequência do ano até abril. Como manter a sincronia e o revezamento Carlinhos-Uendel sem uma das peças?

Do simples ingresso do jovem lateral-esquerdo Iago na vaga de Carlinhos, passando pela formação do segundo tempo do Gre-Nal, sem um dos três volantes e com Nico López, Roberson e Brenner no time, até a entrada de Alemão na lateral direita, com William se transformando em volante, realocando Uendel na lateral esquerda, muitas são as possibilidades coloradas já no Estádio Castelão.

Leia mais:

Brenner fala sobre o lance com Geromel: "Não houve a intenção"

Léo Ortiz renova contrato com Inter

Quais seriam os confrontos das quartas se a primeira fase do Gauchão terminasse hoje

— Zago encontrou um mecanismo inteligente, com o revezamento de Carlinhos e Uendel, pelo setor esquerdo, pois são dois laterais que chegam bem à frente e que têm bom senso de marcação e de cobertura. Iago até pode ser o substituto, mas precisa ter timing correto, a fim de manter subidas e coberturas, como os dois têm feito — analisa o ex-centroavante do Inter Christian.

O antigo camisa 9 colorado destaca ainda que o ideal seria manter a ideia de time do segundo tempo do Gre-Nal, quando Zago sacou um volante (Charles) para mandar a campo Roberson — além da troca de Carlos por Nico López.

— É uma pena que o Inter tenha perdido o Carlinhos nesse momento, mas acho que também surge a possibilidade de o Zago manter a formação do segundo tempo do clássico, quando gostei daquilo que vi: Nico, Roberson e Brenner, na frente, com dois volantes, no caso agora Dourado e Charles mais Uendel na lateral esquerda, com D'Alessandro na armação. Talvez seja a hora de manter essa formação que deu muito certo — pondera Christian.

Comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, Maurício Saraiva entende que, antes de tudo, algumas definições apontadas pelo Gre-Nal da Arena devem ser fixadas pelo Inter. Uma delas, a saída de Carlos para a entrada de Nico López no time titular. Em seguida, para o lugar de Carlinhos, Iago:

— Há poucas decisões a serem tomadas pelo Zago para alterar o mínimo possível o time. Acho que Iago joga no lugar de Carlinhos, sem mexer em nada mais. Iago foi bem contra o Criciúma e merece mais chances. A outra hipótese seria devolver Uendel à lateral-esquerda, com o ingresso de Alemão na direita, colocando William no meio-campo.

Saraiva acredita ainda que a pior decisão a ser tomada diante do Sampaio Corrêa é escalar Anselmo no lugar de Uendel.

— Escalar Anselmo com Dourado e Charles será coloca ro meio-campo do Inter na linha da pobreza. Espero que isso não aconteça. Além disso, me parece que o Gre-Nal foi definitivo quanto ao Carlos. Já Léo Ortiz e Charles, que passaram também pelo natural impacto do clássico, devem permanecer no time — afirma Maurício Saraiva.

Uma coisa parece certa: sem Carlinhos, e caso Uendel seja devolvido à lateral, o Inter perderá um de seus armadores.

— Um dos grandes trunfos táticos de Zago foi a utilização de Uendel como o "volante construtor", aquele que faz a transição da defesa para o ataque com qualidade. Se Uendel voltar para a lateral-esquerda, o Inter deverá sentir dificuldades na armação — aposta Gustavo Fogaça, analista de desempenho da Rádio Gaúcha.

Fogaça acredita que essa alternativa a Carlinhos poderá manter um mínimo de mecânica de jogo ao Inter, pois ela já vinha sendo testada em jogos e treinos.

— Zago pode montar um 4-2-3-1, tendo Uendel na lateral esquerda e um meio-campo com Dourado e Charles mais D'Alessandro, centralizado, à frente. No ataque, Roberson e Nico López como extremos (pelos lados) e Brenner, como homem terminal. Para defender, Roberson e Nico voltam para compor uma linha de quatro, com D'Alessandro e Brenner à frente, em um 4-4-2. Esta parece a opção mais lógica e treinada até aqui pelo Inter. Pelo menos, até a volta de Carlinhos, quando Uendel voltará a ser o homem da construção colorada — explica o analista.

Sem Carlinhos, um novo Inter começará a surgir no Maranhão.

O grupo que viajou ao Maranhão

Alemão

Anselmo

Brenner

Carlos

Charles

D'Alessandro

Danilo Fernandes

Ernando

Fabinho

Iago

Léo Ortiz

Marcelo Lomba

Nico López

Valdívia

Paulão

Roberson

Rodrigo Dourado

Seijas

Uendel

William

*ZHESPORTES