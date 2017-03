Paulão cita "crescimento notório" do Inter e projeta "resultado positivo" diante do Sampaio Corrêa

Evolução

Em Maranhão para a disputa da terceira fase da Copa do Brasil, o Inter ainda não definiu quem entrará no time no lugar de Carlinhos, lesionado. No treino da tarde desta terça-feira, Zago não indicou o substituto, mas Paulão garante que, independente da reposição, os colorados manterão o estilo de jogo.



— Tivemos um início complicado. Até a gente se entrosar, criar um corpo, demorou um pouco para encaixar. Mas viemos em um processo muito grande de crescimento. Acredito que a equipe tem muito a dar ainda. Estamos em março, mas as coisas estão saindo. Esse crescimento é notório — comemorou.

Com jogo de volta marcado para a próxima semana no Beira-Rio, Paulão projeta trazer para Porto Alegre um resultado que encaminhe a classificação do Inter para a próxima etapa da competição:

— A pressão tem sempre que entra em campo. Independente da competição. Sabemos que viemos aqui respeitando o Sampaio Corrêa, mas vamos tentar fazer o nosso jogo e sair daqui com resultado positivo. Enquanto não começar a Série B, vamos jogar as outras competições com o maior empenho possível.



O zagueiro ainda lamentou que o tempo de preparação para a partida tenha sido escasso, já que o time teve apenas dois treinos após o Gre-Nal do último sábado.

— Realmente não temos tempo para fazer esses trabalhos (treinos). Sábado jogamos, domingo e segunda treinamos e hoje viajamos. Pode-se ver que sai um jogador e entra outro, mas o sistema continua o mesmo. A característica do jogador faz virar outro jogo. Mas, independente da peça que entre, a forma de jogar estamos criando — avaliou.

