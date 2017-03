Campanha do Inter no Gauchão tem apenas 33,3% de aproveitamento

Novo colocado no Estadual

Reclamações contra a arbitragem à parte, a campanha do Inter no Gauchão é sofrível. A equipe ocupa a nona colocação, com sete pontos (11 atrás do líder, Novo Hamburgo) e, hoje, estaria eliminado do campeonato.

Leia mais:

Zago critica árbitro Diego Real: "Não sabe trabalhar em equipe"

Roberto Melo esbraveja contra a arbitragem: "Está sendo feito todo o possível para o Inter não ser hepta"

Junio lamenta erro do árbitro: "Ele não quis ouvir os dois companheiros de trabalho"



Os números:

7 Jogos

1 Vitória

4 Empates

2 Derrotas

8 Gols Marcados

9 Gols Sofridos

-1 de Saldo

Os jogos:

Veranópolis 1x1 Inter

Inter 1x2 Novo Hamburgo

Inter 1x1 Caxias

Passo Fundo 2x2 Inter

Inter 1x0 Brasil

Grêmio 2x2 Inter

Juventude 1x0 Inter

Aproveitamento:

33,3%

* ZHESPORTES