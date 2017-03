D'Alessandro não prioriza assunto renovação, mas afirma: "Se o clube quiser, vou ficar"

Futuro

A entrevista coletiva de D'Alessandro, nesta segunda-feira, transitou por diversos temas. E, como voz do vestiário colorado, o argentino chegou até a comentar a posição do grupo de jogadores do Inter sobre a audiência do Caso Victor Ramos.



Sua importância neste começo de temporada, porém, o levou a falar também do futuro dentro clube. Isso porque, em 2017, o meia encerra o vínculo com o Inter — a menos que ocorra uma renovação de contrato.

— Sinceramente, a partir da minha volta ao clube este ano, o que menos eu fiz com meu empresário foi fazer questão de renovar o contrato. Por quê? Porque no futebol tu passas por várias fases. E tem muitas vezes que a gente opina muito de grana. Dizem que o D'Ale ganha isso, aquilo, que mandaram embora dois ou três para pagar o D'Ale e tal. Então, eu fiz questão de não renovar o contrato para esse pessoal ficar tranquilo. Se o clube quiser, eu vou ficar. Mas eu não voltei pela grana nem pelo contrato. Voltei pelo carinho pelo clube e para ajudar em um momento difícil. O que a gente menos queria era renovar o contrato agora, porque acho que até seria injusto no momento chegar e sair na imprensa que o D'Ale renovou contrato. Eu não teria gostado.



Repetindo por várias vezes o desejo de ajudar em 2017, D'Alessandro não evitou falar sobre a Série B. Falou sobre a importância de encarar a realidade do Inter, que é justamente essa.



— Hoje, no futebol, ninguém ganha com camisa, nome. No papel, tu podes ter um time muito qualificado, mas não existe mais isso. Não tem bobo no futebol. Se entrar na Série B e achar que vai ganhar ao natural, está errado — disse, pedindo uma campanha quase perfeita dentro do Beira-Rio para encaminhar a classificação à Série A.



Sobre a chance de o Inter ainda participar da elite do futebol nacional, por conta do julgamento do Caso Victor Ramos, D'Alessandro falou:



— A gente está fora disso, até porque tem o jurídico trabalhando nisso faz tempo. A gente fica fora disso, não tem que se meter, só pensar em trabalhar. E o que for jogar, tem que trabalhar e estar preparado. Hoje é a Série B nossa realidade. Temos que assumir, trabalhar e se preparar.

