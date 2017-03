Danilo Fernandes lamenta derrota contra Cruzeiro: "Resultado horrível"

Resultado negativo em Bento

A derrota para o Cruzeiro-RS definitivamente não estava nos planos dos colorados. Irritado com o resultado, o goleiro Danilo Fernandes lamentou a má atuação da equipe na primeira etapa da partida:



— Resultado horrível. A gente queria vencer para ficar mais em cima na tabela. Temos que corrigir, só jogamos um tempo hoje — desabafou.

Roberson, que entrou no segundo tempo da partida, também citou a apática atuação nos primeiros 45 minutos:



— A equipe tinha que entrar desde o início com o mesmo futebol do segundo tempo, mas não foi o que aconteceu. Fomos derrotados pelo mau futebol do primeiro tempo — afirmou.



Com o resultado, Inter e Cruzeiro voltarão a se enfrentas nas quartas de final. O zagueiro Léo Ortiz pediu a retomada do foco:



— Temos que focar nas quartas. É outro campeonato, um novo desafio e temos que estar preparados.