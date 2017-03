De Rubens Cardoso a D'Ale: quem já usou o número 15 de Victor Cuesta no Inter

Vai dar sorte?

Contratado para ser o xerifão da zaga colorada, o argentino Victor Cuesta usará a camisa 15 no Inter. É um pedido do próprio jogador, que já usou o número pela seleção argentina.



Ao menos no quesito numeração, a trajetória de Victor Cuesta no Inter começa parecida com a de D'Alessandro. Em 2008, no começo de sua história no Beira-Rio, o meia pediu e recebeu o número 15 pela mesma razão. Hoje, é ídolo colorado e dono da 10.

Leia mais:

Ainda sem data de estreia, argentino Cuesta faz primeiro treino do Inter

Roberson elogia estilo de D'Ale: "Levanta o time mesmo quando estamos para baixo"

Carlinhos tem lesão confirmada e desfalca o Inter por cerca de um mês



Entretanto, a número 15 nem sempre esteve entre as preferidas dos jogadores de mais expressão. Em 2016, a camisa ficou com o lateral-esquerdo Artur. Outros laterais como Wellington Silva, Ednei e Fabrício também já envergaram a número 15. Da mesma posição, Rubens Cardoso fez história com a mesma: foi campeão do mundo.



Atletas que vestiram a camisa 15 nos últimos anos



2016 - Artur

2015 - Moledo e Cláudio Winck

2014 - Wellington Silva e Augusto

2013 - Ednei e Elton

2012 - Elton

2011 - Sasha, Fabrício e Juan Jesus

2010 - Sasha e Nei

2009 - D'Alessandro

2008 - Derley e D'Alessandro

2007 - Rubens Cardoso



*ZHESPORTES