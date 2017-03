Edenílson é registrado no BID e fica à disposição de Zago para o Gauchão

Alívio colorado

Edenílson, apresentado oficialmente na quinta-feira no Inter, foi registrado nesta tarde no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A notícia é um alívio para o clube, que poderá inscrevê-lo para a disputa do Campeonato Gaúcho — o prazo final era esta sexta-feira.

A vaga preenchida por Edenílson no Gauchão será a que antes foi ocupada por Aylon, hoje no Goiás, emprestado. Com isso, o atleta pode até atuar diante do Cruzeiro-RS, na próxima quinta-feira.



Polivalente, o ex-Genoa pode atuar tanto na lateral direita como também na função de volante.



