Entre Copa do Brasil e Gauchão, Inter viajará 7,5 mil quilômetros nesta semana

Maratona pós-Gre-Nal

Em nove dias, dois clássicos e uma viagem que totalizará 7,5 mil quilômetros. Depois do 2 a 2 com o Grêmio, na Arena, o Inter voltará à Copa do Brasil. Embarcará às 6h dessa terça-feira para São Luís, a fim de enfrentar na quarta-feira o Sampaio Corrêa, em jogo de ida pela terceira fase do torneio. No dia seguinte, a delegação retornará a Porto Alegre. E, no sábado, irá a Caxias do Sul, onde no domingo jogará contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi.

O Inter enfrentou o Sampaio Corrêa apenas duas vezes na história. Ambas em São Luís. Na primeira vez, o time de Elias Figueroa empatou em 1 a 1, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 1974. O segundo e último encontro ocorreu no Brasileirão de 1986 e o Inter de Taffarel, Winck, Aloísio e Balalo ganhou por 2 a 0. O autor do segundo gol foi o meia Luís Fernando Rosa Flores, então emprestado pelo Caxias ao Inter.

Leia mais:

Carlinhos tem lesão confirmada e desfalca o Inter por cerca de um mês

Victor Cuesta é apresentado ao Inter e pede para jogar com a camisa 15, o seu número na seleção argentina



— Aquele foi um dos meus primeiros jogos pelo Inter. Entrei no segundo tempo, no lugar de Marcelo Vita, e marquei um gol — recorda Luís Fernando. — O grande problema de jogar lá é que o gramado do Castelão nunca foi bom. Além disso, o calor em São Luís é muito forte. Se bem que o calor que tem feito em Porto Alegre faz qualquer outro lugar parecer fresquinho — brinca o ex-meia colorado.

Auxiliar técnico de Enderson Moreira no América-MG, Luís Fernando entende que o Inter poderia ter embarcado já na segunda-feira para o Maranhão, a fim de dar um prazo maior de descanso aos jogadores:

— É sempre melhor embarcar para o Nordeste dois dias antes do jogo. É sempre um voo longo, com conexões. O bom dessa nova fase da Copa do Brasil é que ela te dá a chance de recuperação, caso vá mal na partida de ida.

Coordenador de preparação física do Inter, Elio Carravetta reconhece a correria da semana, mas pondera que o organismo dos jogadores já está adaptado a esses duros testes — como já ocorreu nesta temporada, com jogos seguidos por Gauchão, Primeira Liga e Copa do Brasil.

— Essa é a nossa rotina, não tem jeito. A fisiologia fala mais alto nesse momento de três jogos em oito dias, com uma viagem longa no meio. Dessa vez, a escalação passará muito pelo departamento de fisiologia, pela comissão técnica e pela própria percepção do atleta. Qualquer viagem gera desgaste. Mas faz parte da rotina do futebol — diz Carravetta.

Com embarque previsto para 6h dessa terça-feira, a delegação do Inter voará para o Rio de Janeiro e, de lá, para São Luís, onde tem chegada prevista para depois do meio-dia, treinando à tarde no Estádio Castelão, local da partida. Uma baixa certa é o lateral-esquerdo Carlinhos. Com lesão muscular, ocorrida no segundo tempo do Gre-Nal, o jogador ficará quatro semanas fora de ação. Não será surpresa se D'Alessandro for preservado. Roberson, autor do primeiro gol colorado no clássico, pode começar diante do Sampaio Corrêa.

— Não é fácil jogar lá, no Castelão. Eles têm uma torcida participativa, faz calor e o Sampaio se aproveita muito bem de tudo isso —

afirma Roberson. — Sabemos que eles não estão bem no Estadual (foi derrotado por 2 a 0 pelo São José e caiu para a terceira colocação no Grupo A, onde se classificam apenas dois times), mas a Copa do Brasil é totalmente diferente. Precisamos ter atenção. Já mostramos atitude no Gre-Nal. É o Inter: temos que chegar lá e nos impormos — conclui o atacante.

Apesar da crise técnica do Sampaio Corrêa no Campeonato Maranhense, a equipe já eliminou o São José de Porto Alegre — jogando em Novo Hamburgo, empatando em 1 a 1 e se utilizando da vantagem do regulamento na primeira fase para se classificar com este resultado —, e o Guarani de Juazeiro-CE.

— Tecnicamente, o Inter é melhor que o Sampaio Corrêa, mas vamos fazer o máximo para dificultar para o Inter aqui — promete o presidente do Sampaio Corrêa, Sérgio Frota. — Vi os últimos jogos do Inter e o time já cresceu muito. Fez um grande Gre-Nal — elogia o dirigente.

A viagem ao Maranhão será um primeiro teste para o segundo semestre do Inter, com viagens longas e fora do grande circuito nacional.

Uma longa semana:

Porto Alegre/Rio de Janeiro: 1,5 mil km

Rio de Janeiro/São Luís: 2,2 mil km

São Luís/São Paulo: 2,9 mil km

São Paulo/Porto Alegre: 851 km

Porto Alegre/Caxias do Sul: 128 km

Total: 7,5 mil km

* ZHESPORTES