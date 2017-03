"Faz parte da formação aprender a sofrer", diz vice de futebol do Inter após 1 a 0 no Beira-Rio

Pelo Gauchão

O vice de futebol do Inter, Roberto Melo, minimizou o fato de o time de Antônio Carlos Zago ter tido dificuldades de ampliar a vitória sobre o São Paulo-RG neste sábado. O dirigente destacou os três pontos, que fizeram a equipe voltar à zona de classificação, e falou em sofrimento para ajudar a amadurecer:



– Acho que em qualquer jogo ou campeonato acontecem dificuldades. Faz parte do crescimento e amadurecimento da equipe. Faz parte dessa formação aprender a sofrer quando um resultado parece fácil e se transforma em difícil – disse Melo, em entrevista após o 1 a 0 sobre a equipe de Rio Grande.



Leia mais:

Cotação ZH: Danilo Fernandes e D'Alessandro são os melhores na vitória do Inter

"Estou ali para isso", comemora Danilo Fernandes após milagre na vitória do Inter

Sobre a busca por reforços, o dirigente deu a entender que a montagem do grupo ainda está acontecendo justamente pelo grande número de competições que o Inter disputará em 2017, como Copa do Brasil, Gauchão, Primeira Liga e Série B.



– Seguimos na montagem do grupo, talvez seja um processo que não está fechado. Temos vários campeonato, mas sempre com o objetivo da Série B e retorno à Série A – finalizou o vice de futebol.



* ZHESPORTES