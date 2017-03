Definido

Está definido. O Inter enfrenta o Corinthians pela quarta fase da Copa do Brasil. O sorteio ocorreu na tarde desta sexta-feira. A partida de ida acontecerá no Beira-Rio, decidindo a vaga na Arena Corinthians.



– Corinthians é um adversário importante, e sem dúvida vai fazer que a gente faça um grande duelo. Nosso primeiro jogo é em casa, existem várias teses de que é melhor abrir em casa, fora... Estamos nos preparando para montar um grande time e estamos otimistas – disse diretor de futebol do Inter, Adauri Silveira, que viajou até o Rio de Janeiro para o sorteio.



Inter x Corinthians se enfrentaram duas vezes na Copa do Brasil: nas oitavas, em 1992, ano em que os colorados se sagraram campões, e na final em 2009, com os mandos inversos aos que foram sorteados nesta sexta. Ainda que decidisse em casa, os gaúchos cederam o empate em 2 a 2 (a ida havia sido 2 a 0) e garantiram o título do time paulista.



Confrontos (times da esquerda jogam a primeira em casa)



Sport x Joinville

Vitória x Asa-AL ou Paraná

Goiás x Fluminense

Inter x Corinthians

São Paulo x Cruzeiro



