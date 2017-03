Inter enfrenta o São Paulo-RG em confronto direto pelo Gauchão

No Beira-Rio

Com uma campanha ruim no Campeonato Gaúcho, o Inter receberá o São Paulo-RG, às 19h, no Beira-Rio, com a urgência de obter uma vitória para ingressar no G-8. Adversário direto do Inter na tabela de classificação, o time de Rio Grande está um ponto à frente dos colorados — e abre a rodada na oitava colocação.

D'Alessandro volta ao time — após cumprir suspensão na derrota para o Juventude —, atuando até como volante, conforme o treino. Sem Paulão, a alternativa de Antônio Carlos Zago deverá ser a utilização de Ernando ao lado de Léo Ortiz.



No lugar de Charles, também suspenso, Anselmo. Com Uendel de volta à lateral-esquerda, Zago abre espaço para deixar o time mais ofensivo, escalando Carlos, Nico López e Brenner no ataque. Tal medida é necessária para um momento de decisão: o desempenho do Inter jogando em casa no Estadual é medíocre. Em três partidas, tem uma derrota (Novo Hamburgo), um empate (Caxias) e uma vitória (Brasil) — com um aproveitamento de apenas 44,4%. Nem o ataque funcionou. Foram apenas três gols em casa.

