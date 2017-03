Inter prorroga contrato do meia Valdívia até 2020 

Renovação

Ainda que não esteja num momento de titularidade, o meia-atacante Valdívia mereceu a atenção da diretoria colorada que acertou a prorrogação de seu contrato até 2020, aumentando em um ano o compromisso anterior.

Além de esperar uma retomada das boas atuações, o clube conta com a valorização do jogador para uma eventual venda este período. Além desta renovação, os dirigentes já haviam acertado um novo contrato de três anos com o zagueiro Léo Ortiz, hoje titular da equipe de Antônio Carlos Zago.

Ortiz também assinou até o final de 2020.

*RÁDIO GAÚCHA