Inter prepara entrevista coletiva para explicar como estão as finanças do clube

A direção do Inter pretende apresentar em breve ao público um relato completo sobre como estão as finanças do clube. A ideia do presidente Marcelo Medeiros e dos seus vice-presidentes é convocar a imprensa nas próximas semanas para explicar qual a real situação financeira no momento e também como estavam os cofres quando a atual gestão assumiu.

Nos próximos dias, a direção irá apresentar ao Conselho Deliberativo o novo orçamento para a temporada 2017. Um plano orçamentário já foi aprovado em dezembro de 2016, prevendo gasto de R$ 171 milhões com futebol e receita de R$ 60 milhões com venda de jogadores.



No entanto, como na ocasião a atual gestão ainda não havia assumido, ficou combinado com os conselheiros que os números seriam revisados nos primeiros meses do ano. Após a aprovação do orçamento, a direção pretende marcar em abril uma entrevista coletiva para explicar como está a situação dos cofres colorados e como eles estavam quando a atual direção assumiu.

De acordo com o vice-presidente do Inter, Alexandre Chaves Barcelos, a ideia do clube é tratar do assunto com ¿transparência¿.



