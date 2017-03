Novelletto sobre punição a Diego Real: "Chamei a responsabilidade"

Decisão tomada

A punição ao árbitro Diego Real, que errou ao marcar pênalti para o Juventude, neste domingo, no Alfredo Jaconi, será de uma decisão tomada excepcionalmente pelo presidente da FGF, Francisco Novelletto. A comissão de arbitragem ainda não foi comunicada sobre o grau de rigorosidade.

A decisão, inclusive, não será externada. Uma prática de costume da entidade, que já puniu outros árbitros sem tornar pública a consequência de erros cometidos.



O que o senhor tem a dizer sobre o erro do árbitro Diego Real?

Todos os árbitros que já passaram pela FGF, nos meus 13 anos na presidência, de uma forma ou de outra foram punidos. Só que não externamos o assunto. Isso é internamente. Vocês vão observar que algo estranho aconteceu, mas me sinto no direito de manter isso internamente. A maior punição ele já levou. Se eu externasse (a punição), não seria tão grave como foi de ontem para hoje, com toda a repercussão que deu.

O pênalti aconteceu nos acréscimos. Ele teve azar?

Eu estava com o telefone na mão para parabenizá-lo. Foi uma espécie de castigo. Pedi que refletisse sobre a vida dele, que é aspirante Fifa, e falei que estava ali para ajudar, para prestar apoio. Mas a vida é uma eterna plantação, nada acontece de graça. Faltou humildade, também.

Por não ouvir os colegas?

Sim.

O que o senhor achou da declaração do Roberto Melo, vice de futebol do Inter, que colocou o campeonato sob suspeição?

Dei risada. Isso equilibra, já ouvi coisas do outro lado também, mostra a isenção da entidade. Ele é meu amigo. Vou chamar para uma conversa e vou de sangue doce. Ele está na linha de frente, fez pressão, mas aquilo é nada mais, nada menos, que cabeça quente. Se apegou a um erro, não justifica.

Como está o nível de arbitragem do campeonato?

Erros de arbitragem, o Barcelona estava reclamando um mês atrás. O PSG está reclamando agora. Ocorrem erros pontuais.

Como é o Diego Real?

É nos erros que o ser humano cresce. É um bom sujeito, bom caráter. Com erros como o de ontem pode aprender e se transformar lá na frente em um orgulho do Estado.

A punição dele será uma decisão do senhor?

Chamei a responsabilidade para mim. Não comuniquei a comissão (de arbitragem) ainda. Esta é excepcionalmente minha. Nunca saiu externamente. Todos já foram punidos e vocês nunca souberam nada. Já entraram na geladeira, mas não colocamos no microfone. Vocês vão sentir que algo aconteceu.



