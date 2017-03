Presidente do Ju brinca com Zago, dobra bicho e, projetando futura venda, diz: "Torço pelo Brenner"

Um clássico diferente

A semana colorada, com Gre-Nal e com a longa viagem ao Maranhão, será encerrada com mais um clássico: Inter e Juventude, nesse domingo, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi. Mas, desta vez, o encontro marcará a presença de um Inter com seis ex-profissionais do Juventude.

Do técnico Antônio Carlos Zago, ao preparador físico Carlos Pacheco, passando pelo auxiliar Galeano mais o zagueiro Klaus, o atacante Roberson e o novo ídolo colorado, Brenner, todos foram buscados no Jaconi para remontar o time no Beira-Rio.

— Nossa boa fase vai ser colocada à prova contra o Juventude. Eles estarão estreando o técnico Gilmar Dal Pozzo e teremos uma partida complicada — comentou o vice de futebol do Inter, Roberto Melo, lembrando a sequência de nove jogos de invencibilidade da equipe.

Um dos responsáveis pela ascensão do Juventude nas últimas temporadas, tirando o clube da Série C e o devolvendo à Série B, é o presidente Roberto Tonietto. Empresário do ramo de distribuição de combustíveis, ele construiu uma relação sólida de amizade com Antônio Carlos Zago, contratado em agosto de 2015 pelo Juventude.

— Conversei com o Antônio Carlos depois do Gre-Nal, por Whatsapp. Dei os parabéns a ele pelo jogo, mas avisei: "Não vai ter moleza aqui. E o bicho por vitória será dobrado" — contou Tonietto.

Quinto colocado no Gauchão, o Juventude está à frente do Inter (sétimo). O jogo desse domingo é fundamental para as pretensões de classificação dos dois times. Disputas à parte, Roberto Tonietto se mostra realizado com o sucesso dos ex-Juventude em Porto Alegre:

— Esse jogo será muito importante, pois marcará um reencontro. Tenho certeza que Antônio Carlos e que os nossos meninos serão aplaudidos aqui. Estamos orgulhosos do trabalho que eles estão realizando no Inter.

Questionado sobre o bom momento de Brenner, dono de nove gols em apenas seis partidas e com a maior média nacional de gols (1,5 por jogo), o presidente do Juventude não perdeu a dividida:

— Ué, torço muito pelo Brenner. Afinal, o Juventude ainda tem 40% dos direitos econômicos dele, em caso de futura venda.

