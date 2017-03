Repercussão de lance envolvendo Brenner e Geromel marca chegada do Inter ao Maranhão

Em solo maranhense

A delegação do Inter desembarcou na cidade de São Luís pouco depois do meio-dia desta terça-feira. Na capital maranhense, o time enfrenta o Sampaio Corrêa na quarta pela terceira fase da Copa do Brasil. Mas o assunto principal na chegada colorada ao hotel Luzeiros foi o lance envolvendo Brenner e Geromel no último clássico Gre-Nal que culminou com uma lesão no zagueiro do Grêmio. O atacante colorado fez um pronunciamento sobre o fato e lamentou a contusão do companheiro.



O time do Inter que entra em campo amanhã deve ser encaminhado em treinamento ainda hoje à tarde no estádio Castelão, em São Luís, palco da partida. O lateral Carlinhos, com lesão muscular será o desfalque da equipe de Antônio Carlos Zago.