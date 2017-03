Sorteio na sexta-feira definirá o adversário do Inter na quarta fase da Copa do Brasil

Vem aí

Ainda falta uma fase preliminar para o Inter antes das oitavas de final da Copa do Brasil. A competição começa a afunilar e os adversários a ficarem mais difíceis. O time colorado despachou o Sampaio Corrêa nesta quarta-feira no Beira-Rio com o placar de 3 a 0 e se garantiu na quarta etapa do torneio.

O oponente colorado na Copa do Brasil agora pode ser um dos tradicionais clubes da Série A do Brasileirão. Isso porque haverá um sorteio nesta sexta-feira para definir os confrontos e também os mandos de campo. São dez clubes nesta fase da competição, sendo que cada um poderá enfrentar qualquer um dos demais nove que avançarem. Tem gol qualificado e o empate nos resultados leva a decisão para os pênaltis.

Os cinco classificados desta quarta fase ingressam, então, nas oitavas de final da Copa do Brasil. A partir daí, entram os oito clubes participantes da Libertadores (Grêmio, Flamengo, Botafogo, São Paulo, Chapecoense, Atlético-PR, Atlético-MG e Santos), além do campeão da Copa do Nordeste de 2016 (Santa Cruz), da Copa Verde de 2016 (Paysandu) e da Série B de 2016 (Atlético-GO).

Times já classificados para a quarta fase:

- Inter

- São Paulo

- Fluminense

- Cruzeiro

- Sport Recife

- Joinville

Confrontos que ainda faltam:

- Corinthians x Luverdense-MT

- Vitória x Vasco da Gama

- Cuiabá-MT x Goiás

- Asa-AL x Paraná

